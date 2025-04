Covivio, Exail, Hermès ... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Amplitude Surgical

Le spécialiste des technologies chirurgicales pour les membres inférieurs dévoilera ses revenus pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024-2025.

Atos

Le spécialiste de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs est attendu sur ses revenus du premier trimestre.

bioMérieux

L'acteur mondial du diagnostic in vitro révélera ses ventes du premier trimestre 2025.

Carmila

La foncière spécialisée dans les centres commerciaux européens révélera ses revenus du premier trimestre.

Covivio

Au premier trimestre, Covivio a enregistré 162 millions d'euros de revenus part du groupe, en progression de 5,4% à périmètre courant. Ils ont augmenté de 4,9% à périmètre constant, portés par l'indexation (2,7 points), la hausse du taux d'occupation et des loyers des relocations et renouvellements (1,9 point), ainsi que les revenus variables hôteliers (0,3 point). Sur cette même base, la croissance s'est élevée à 4,7% pour les hôtels, à 5,1% pour les bureaux et à 4,8% pour le résidentiel en Allemagne.

Exail

Exail Technologies a bouclé le premier trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé de 94 millions d'euros, en hausse de 18 %. Sur les trois premiers mois de l'année, l'activité a été soutenue par l'expansion des marchés d'application et la capacité du groupe à conquérir des parts de marché grâce à ses différenciateurs technologiques.

Forvia

L'équipementier automobile dévoilera ses revenus trimestriels.

Gecina

La foncière annoncera ses revenus pour le premier trimestre.

Gl events

La société GL events a connu un bon premier trimestre avec des revenus en hausse de 11,3 %, à 430 millions d'euros. Les trois divisions du groupe intégré des métiers de l'évènement ont connu la croissance : Live +1,6 %, Exhibitions +23,5 %, et Venues +18,1 %. Le président-directeur général de GL events estime que ce bon début d'année est lié à la robustesse des fondamentaux de la société, notamment au Brésil et en France.

GTT (Gaztransport et Technigaz)

Le spécialiste des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés présentera ses chiffres d'activité pour les trois premiers mois de l'année.

Hermès

Au sein du CAC 40, Hermès dévoilera ses revenus du premier trimestre.

Icade

Au premier trimestre, Icade a enregistré des revenus consolidés à 326 millions d'euros, en hausse de 1,2%. Les revenus locatifs bruts Foncière ont augmenté de 0,2% à 93,9 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires Promotion a progressé de 2,3% à 228,5 millions d'euros. Les revenus locatifs de la Foncière sont pénalisés par les départs de locataires intervenus en 2024 (pour -7,6%) et la réversion négative sur les renouvellements (pour -2,2%). L'effet de l'indexation joue positivement à hauteur de 3,3% contre 5,1% au premier trimestre 2024.

Ipsos

Keyrus

Keyrus est entré dans une phase finale de négociation pour la cession de ses activités Life Science CRO (recherche externalisée à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique) au groupe Astek. L'objectif du spécialiste du conseil en technologies et management et en intelligence artificielle est de recentrer ses efforts et renforcer sa position sur son cœur de métier.

L'Oréal

Le numéro un mondial de la beauté présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Marie Brizard Wine & Spirits

Le groupe de vins et spiritueux publiera ses résultats annuels 2024.

Maurel & Prom

Le spécialiste de l'exploration et de la production d'hydrocarbures présentera ses chiffres d'activité pour le premier trimestre.

OVHCloud

Le premier fournisseur européen de services de cloud computing publiera ses comptes du premier semestre de l'exercice 2024-202

Pernod Ricard

Les ventes du spécialiste des vins et spiritueux du troisième trimestre 2024/2025 sont attendues.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a dévoilé son chiffre d'affaires annuel, ressortant à 390 millions d'euros, en hausse de 101% par rapport à la précédente année record. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de l'éditeur de jeux vidéo s'élève à 54,8 millions d'euros, en retrait de 7,1% par rapport au quatrième trimestre de l'année passée. La société confirme "attendre un rebond très significatif de ses résultats pour l'exercice 2024/25, avec un Ebitda attendu entre 55 et 60 millions d'euros, soit environ le double de sa meilleure performance précédente réalisée en 2022/23".

Pluxee

L'acteur mondial du marché des avantages et de l'engagement des salariés publiera ses résultats du premier semestre.