Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : évolution de l'organisation et nominations Cercle Finance • 20/04/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Covivio annonce le recrutement de Tugdual Millet, actuel directeur financier de Covivio, en tant que directeur général de Covivio Hotels, aux côtés de Elsa Tobelem, désormais directrice générale adjointe opérations. Cette évolution au sein de l'organisation de la filiale hôtels de Covivio fait suite au départ de Dominique Ozanne qui a choisi de s'orienter vers de nouveaux projets professionnels. A cette occasion, Paul Arkwright, actuel directeur contrôle financier, corporate finance et relations investisseurs de Covivio, devient directeur financier du groupe. Ces nominations seront effectives à compter du 1er juillet.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.08%