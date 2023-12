Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: distingué pour ses actions sociétales information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Covivio annonce avoir reçu mardi soir le prix 'Mécénat & Solidarités dans la ville', dans la catégorie 'Engagement sociétal', à l'occasion du SIMI 2023 qui récompense les différentes actions de solidarité portées par des entreprises immobilières.



'Ce prix vient souligner le travail réalisé par la Fondation Covivio qui fédère depuis 2020 les actions européennes de mécénat initiées par l'entreprise sur le sujet de l'égalité des chances, qu'il s'agisse de mécénat financier, de compétences ou en nature', explique-t-il.



Aujourd'hui, cette Fondation accompagne une vingtaine d'associations sur des durées variant d'un à trois ans dans le cadre d'appels à projets, afin de leur offrir un soutien concret et un accompagnement sur le long terme.





