(CercleFinance.com) - Covivio décroche de -7% sous 53,7E et enfonce le récent support annuel des 55E : le titre sort ainsi 'par le bas' d'un corridor 58/55E ce qui libère un petit potentiel de baisse vers 52E... rien de très méchant a priori.

Mais en réalité, Covivio semble bien parti pour retracer le plancher des 48E des 22 mai et 30 octobre 2020.





