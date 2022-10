Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: décroche de -6% sous 46E information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 10:09









(CercleFinance.com) - Covivio décroche de -6% sous 46E et menace le support crucial des 45,9E du 27 septembre.

Un signal fortement baissier serait validé sous 48E avec un retracement du plancher historique des 40E des 18 et 19/03/2020 en ligne de mire





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -4.63%