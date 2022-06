Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: décès du vice-président de son conseil information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Covivio fait part de la disparition de Leonardo Del Vecchio, vice-président de son conseil d'administration, à l'âge de 87 ans. Le groupe immobilier rappelle qu'il avait rejoint son conseil d'administration en 2007.



Leonardo Del Vecchio avait créé Luxottica en 1961, puis occupé les fonctions de PDG d'EssilorLuxottica entre 2018 et 2020, suite à la fusion de son groupe avec le français Essilor. D'après Forbes, sa fortune était estimée à près de 25 milliards d'euros.





