Covivio: de nouvelles prises à bail en Allemagne

(CercleFinance.com) - Covivio a annoncé hier soir plusieurs signatures pour ses bureaux en Allemagne, des nouvelles prises à bail qualifiées d'encourageantes par les analystes.



Le groupe d'immobilier commercial indique avoir récemment conclu deux accords de long terme pour une surface de 7.800 m2 sur son immeuble 'Quartier am Zeughaus' à Hambourg, ce qui porte à 100% le taux d'occupation du bâtiment.



Parallèlement, Covivio annonce une autre prise à bail pour son ensemble 'Sunsquare' situé à l'est de Munich, pour une superficie de 400m2, ainsi qu'un nouvel avenant pour le projet 'CCC' de Francfort, où Vinci Energies Deutschland a prévu d'étendre ses locaux d'environ 1200 m2.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities saluent des développements jugés prometteurs.



'Rappelons que face au taux d'occupation faible des bureaux allemands Covivio avait nommé au premier trimestre 2022 une nouvelle responsable', souligne la société de Bourse.



'Les récentes prises à bail sont donc encourageantes et semblent démontrer la pertinence de la stratégie d'asset management mise en place par la nouvelle équipe', ajoutent les analystes d'Invest.



D'après leurs estimations, les nouveaux baux signés pourraient avoir un impact de 2,60 points de pourcentage sur le taux d'occupation des bureaux allemands, qui s'établissait à 85,1% à fin 2022.



Cotée à la Bourse de Paris, l'ex-Foncière des Régions reculait malgré tout de 0,1% vendredi en milieu de matinée.





