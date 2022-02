Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: contrat de management hôtelier avec Zoku information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Covivio et Zoku annoncent la signature d'un contrat de management hôtelier portant sur un premier hôtel hybride Zoku en France, sur 5.500 m² au sein du programme mixte Stream Building, dont la livraison est prévue à l'été 2022.



Le projet mixte Stream Building prend place au coeur de la ZAC Clichy-Batignolles, en face du nouveau Tribunal Judiciaire de Paris, avec la ligne 14 située au pied de l'immeuble. Il se déploie sur 16.200 m² de surface de plancher et huit étages.





