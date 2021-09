Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : commercialisation d'un bâtiment achevée à Milan information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Covivio annonce avoir achevé, trois mois avant sa livraison, la commercialisation du bâtiment D, immeuble de bureaux venant compléter le quartier d'affaires Symbiosis développé par le groupe immobilier français à Milan. Il a en effet signé deux nouveaux accords de prélocation avec Orsero, leader en Europe méditerranéenne dans l'importation et la distribution de fruits et légumes, ainsi qu'avec une entreprise industrielle italienne, pour 4.500 m². Le bâtiment de 18.000 m² a déjà été choisi par des multinationales, telles que le groupe pharmaceutique Boehringer Ingelheim, LVMH Italia, ainsi que par plusieurs entreprises du groupe Mars - Royal Canin Italia et AniCura Italia.

