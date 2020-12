Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : cession de deux immeubles de bureaux à Milan Cercle Finance • 24/12/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - La société foncière Covivio indique avoir finalisé la cession, à Fondo Thesaurus, géré par Kryalos SGR, de deux immeubles de bureaux à Milan, pour un montant total de 137 millions d'euros, au-dessus de leur dernière valeur estimée. 'Cette transaction marque la poursuite de notre stratégie visant à vendre des actifs matures en portefeuille pour réinvestir les profits dans le développement de nouveaux actifs', explique Alexei Dal Pastro, CEO Italie de Covivio.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris 0.00%