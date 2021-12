Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: cession de deux immeubles à CA Assurances information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa rotation du patrimoine pour réinvestir dans des développements d'immeubles prime, Covivio annonce la cession à Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 325 millions d'euros, de sa quote-part dans deux immeubles de bureaux.



Cette cession porte sur Carré Suffren, un immeuble de 25.000 m2 situé dans le 15e arrondissement de Paris, et le Campus Eiffage, ensemble de 33.000 m2 localisé à Vélizy-Villacoublay, acquis respectivement en 2004 et en 2010.



La foncière aura signé pour plus de 880 millions d'euros de nouveaux engagements de ventes depuis le début d'année, dépassant ainsi son objectif fixé à plus de 600 millions pour 2021, avec une marge moyenne de +3,4% sur les dernières valeurs d'expertise.





