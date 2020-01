Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : cession de bureaux et centres commerciaux en Italie Cercle Finance • 08/01/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Covivio annonce avoir signé, au quatrième trimestre 2019, des accords de cession pour six immeubles de bureaux et trois centres commerciaux en Italie, pour un montant total de 162 millions d'euros, poursuivant ainsi l'amélioration de la qualité de son patrimoine. Le portefeuille d'immeubles de bureaux, cédé pour 108,5 millions avec un rendement net de 3,3%, représente une surface totale de 56.000 m2. Les trois centres commerciaux, d'une surface totale de 67.500 m2, ont été cédés pour 53 millions d'euros. Compte tenu des ventes sécurisées au premier semestre, le montant total des cessions en 2019 en Italie s'élève à 445 millions. Covivio avance ainsi vers ses objectifs stratégiques, à savoir la sortie des actifs non stratégiques et, en Italie, le recentrage sur Milan.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -0.87%