Covivio: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Covivio gagne 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, à la faveur d'un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 48 à 53 euros, à la suite d'un roadshow avec la direction de la foncière.



Le broker estime que malgré la vente de 1,5 milliard d'euros d'actifs sur 2023-24, Covivio sera en mesure d'augmenter ses résultats ajustés EPRA de 5% sur cette période, et qu'il a 'abordé ses problématiques d'endettement de manière très efficace'.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +2.34%