Covivio: bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Covivio prend plus de 1% et surperforme la tendance à Paris, sur fond de propos favorables d'Invest Securities qui maintient sa recommandation 'achat' tout en ajustant son objectif de cours de 54,3 à 57,1 euros, au lendemain des semestriels de la foncière.



Il juge les données opérationnelles 'très satisfaisantes', avec notamment une réduction de la vacance des bureaux, d'excellentes croissances à périmètre constant des loyers tirées par les indexations, et un signe de début de stabilisation des valorisations d'actifs.



La veille, Oddo BHF a aussi réaffirmé son opinion 'surperformance' sur Covivio, avec un objectif de cours maintenu à 54 euros, après une publication jugée 'plus que satisfaisante avec un renforcement des FP (fonds propres) et une bonne visibilité stratégique'.





Valeurs associées COVIVIO 46,28 EUR Euronext Paris -0,04%