Covivio : architecte choisi pour un projet à Leipzig

(CercleFinance.com) - Covivio indique avoir choisi l'agence HENN Architectes Munich pour concevoir le projet architectural de son futur développement à Leipzig, portant sur la conception de deux tours de bureaux d'une surface totale d'environ 30.000 m² et comptant jusqu'à 17 étages. 'Le redéveloppement de ce site, propriété de Covivio et situé à proximité de la gare centrale de Leipzig, est un projet stratégique pour la municipalité qui souhaite en faire la nouvelle porte d'accès au centre-ville', explique la foncière française. Covivio ajoute qu'elle va maintenant poursuivre les échanges avec l'agence HENN afin d'affiner ce projet situé dans l'Est de l'Allemagne, et initier le travail préparatoire au lancement des études de faisabilité.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -4.28%