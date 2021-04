Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : activité 'encourageante' à la fin mars Cercle Finance • 20/04/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Covivio fait savoir que ses revenus à fin mars s'élèvent à 206 ME (et 144 ME part du groupe) des chiffres stables (+0,3%) à périmètre constant hors hôtels. En effet, comme attendu, l'activité hôtelière (15% du patrimoine) est pénalisée par la poursuite des restrictions et confinements en Europe. Les loyers variables se réduisent de -67% alors que l'EBITDA des hôtels en contrat de management diminue de -164%. Depuis le début d'année, Covivio a finalisé 278 ME Part du Groupe (PdG) de ventes, quasi intégralement de bureaux en France, ainsi que 221 ME PdG de nouveaux accords de ventes depuis le début d'année, avec une marge moyenne de 6% sur la valeur d'expertise à fin 2020. Covivio estime que l'activité du premier trimestre s'avère 'encourageante'. L'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour, a approuvé l'ensemble des résolutions avec un résultat moyen de 98,8%, notamment la distribution d'un dividende de 3,60E.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.08%