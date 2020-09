Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : acquisition de huit hôtels en Europe finalisée Cercle Finance • 08/09/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Covivio, via sa filiale Covivio Hotels détenue à 43,3%, annonce avoir finalisé l'acquisition d'un portefeuille de huit hôtels en Europe, pour un montant de 573 millions d'euros (248 millions en part du groupe), y compris 86 millions de travaux. 'Ce portefeuille d'établissements haut de gamme dans des localisations prime compte plusieurs hôtels emblématiques comme le Palazzo Naiadi à Rome, le Carlo IV à Prague, l'hôtel Plaza à Nice ou encore le NY Palace à Budapest', souligne la foncière. Totalisant 1.115 chambres, ces hôtels seront opérés par NH Hotel Group à travers des baux long terme triple net faisant ressortir un rendement minimum de 4,7%. L'accord porte sur une durée initiale de 15 ans fermes, extensible à 30 ans à la demande de NH Hotel Group.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.32%