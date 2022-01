Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: acquisition d'immeubles résidentiels à Berlin information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 11:39









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Covivio a annoncé lundi avoir renforcé son portefeuille résidentiel avec l'acquisition de plusieurs immeubles de logements à Berlin.



Le portefeuille racheté auprès de Nox Capital porte sur plus de 640 logements situés dans les quartiers dynamiques de Berlin, tels que Chalottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg et Tegel.



Covivio - qui possède et gère déjà plus de 17.000 logements sur le marché résidentiel berlinois - note que le portefeuille est constitué d'immeubles de style typique berlinois datant des années 1900-1930, ainsi que d'un complexe résidentiel moderne avec des loyers plafonnés.



L'opération représente un investissement total de 154 millions d'euros (95 millions d'euros part du groupe).





