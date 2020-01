Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : acquisition d'hôtels dans plusieurs pays d'Europe Cercle Finance • 06/01/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature, à travers sa filiale Covivio Hotels, d'un accord pour l'acquisition d'un portefeuille de huit hôtels situés à Rome, Florence, Venise, ainsi qu'à Nice, Prague et Budapest, pour un montant de 573 millions d'euros (travaux compris). Par ailleurs, le groupe annonce l'acquisition d'un hôtel Hilton à Dublin pour 45,5 millions. Ces nouvelles opérations marquent la poursuite du développement européen de Covivio dans des destinations touristiques majeures d'Italie, République Tchèque, Hongrie et Irlande. Avec ces acquisitions, il revendique 6,9 milliards d'euros d'hôtels détenus au sein d'un patrimoine total de 24 milliards. Il est aujourd'hui le partenaire de près de 20 enseignes hôtelières, représentant une trentaine de marques réparties sur 12 pays en Europe.

