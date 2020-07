COVIVIO abaisse son objectif 2020 d'EPRA Earnings d'environ 100 millions

(AOF) - Covivio a enregistré au premier semestre un " EPRA Earnings " de 192,4 millions d'euros, en repli de 27 millions d'euros sur un an en raison de l'impact négatif du Covid-19 sur son activité dans le secteur des hôtels. Les revenus locatifs se sont élevés à 302 millions d'euros, contre 339 millions fin juin 2019. La performance à périmètre constant en bureaux et logements est en croissance de 1,9% sur un an. La crise a, en revanche, réduit les revenus hôteliers de 51% à périmètre constant.

" Au cours du 1er semestre, nos activités bureaux et résidentiel (84% de notre patrimoine) affichent des performances solides. L'activité hôtelière est, quant à elle, directement impactée par une crise sans précédent " a commenté Christophe Kullmann, Directeur général de Covivio.

L'actif net réévalué (ANR EPRA), un indicateur-clé du secteur qui mesure la valeur du portefeuille du groupe, gagne 188 millions d'euros sur six mois à 9,4 milliards, principalement grâce à la croissance des valeurs d'expertise (ANR Triple net de 8,4 milliards, stable du fait de l'impact de juste valeur des instruments de couverture et dettes à taux fixe). Par action, l'ANR EPRA s'établit à 99,8 euros, contre 105,8 euros fin 2019.

Covivio affiche un patrimoine de 25 milliards d'euros (17 milliards d'euros en part du groupe), en bureaux (60%), résidentiel (24%) et hôtels (15%)

Le groupe immobilier se donne comme nouvel objectif un "EPRA Earnings" d'environ 380 millions d'euros en 2020 (soit 4,15 euros par action). La baisse est d'environ 100 millions par rapport à l'objectif.

communiqué en février 2020 s'explique par l'impact de la crise actuelle, principalement sur l'activité hôtelière (70%), la hausse des impayés principalement en commerces (10%), la légère hausse de la vacance en bureaux (10%) et le décalage des opérations de développements (10%).

