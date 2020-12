Covid: les syndicats de Flybus (transport de passagers aériens) dénoncent un PSE "abusif"

Les syndicats FO, Unsa, CFE-CGC, CFDT et CFTC de Flybus, appartenant au groupe Transdev et spécialisé dans le transport de passagers aéroportuaires, dénoncent un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "abusif" lancé lundi et qui prévoit la suppression de 22 postes sur 96, a-t-on appris de sources concordantes.