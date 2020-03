CoVid-19 : Trump à quitte ou double, observe Montpensier Finance

(AOF) - Souvent Trump varie et fol est qui s'y fie, observe Wilfrid Galand. Les volte-faces successives du Président américain sur le dossier du Covid-19 sont à son image souligne le directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Selon lui, après la Chine et l'Europe, tout se jouera dans les semaines à venir aux Etats-Unis. Après avoir sous-estimé la gravité du Coronavirus, Trump enchaîne les mesures. Il vise un plan d'allègement fiscal pour 850 milliards de dollars, supérieur aux quasi 800 milliards de dollars débloqués par Obama en 2008, constate le stratégiste.

De son côté, la Fed, a, elle aussi, amplifié considérablement ses mesures de soutien au système financier.

Pour Wilfrid Galand, toutes ces mesures devraient permettre de stabiliser le marché obligataire américain, véritable clé de voûte du système financier mondial, et, plus globalement, redonner confiance dans la capacité de la première économie de la planète à traverser la tempête virale.

Reste le plus important ajoute le stratégiste, parvenir à juguler concrètement une pandémie longtemps sous-estimée. Toutes les autorités du pays, nationales, comme locales, doivent désormais s'y consacrer, et de manière coordonnée.

"Les autorités chinoises ont pris la mesure du problème. La Banque Centrale Européenne devra corriger ses erreurs de la semaine dernière et agir plus amplement et plus rapidement qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et Trump ne doit pas jouer à quitte ou double", conclut Wilfrid Galand.

Le stratégiste a d'ores et déjà été entendu sur le premier point. La BCE a annoncé dans la nuit de nouvelles mesures massives pour soutenir l'économie...