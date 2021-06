Covid-19 : le variant Delta inquiète les marchés financiers européens

La contagiosité du variant Delta du Sars-CoV-2 suscite l'inquiétude en Europe, qui voit l'épidémie reprendre en Asie. Au point de plonger les marchés européens dans le rouge.

Les marchés européens manquaient de force lundi matin, en proie à des incertitudes quant à la persistance de l'inflation et à la progression du très contagieux variant Delta.

Les valeurs de la Bourse parisienne en mars 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Vers 11 heures, les indices européens évoluaient dans le rouge: Paris (-0,34%), Francfort (-0,18%), Londres (-0,42%) et Milan (-0,50%).

Totalement dépourvue de tonicité, l'Asie a pour sa part clôturé proche de l'équilibre: de Tokyo (Nikkei -0,06%) à Shanghai (-0,03%) et Hong Kong (-0,07%).

"Il y a toujours un mélange d'optimisme et de retenue" sur les marchés, alors que "l'évolution de la pandémie en Asie plombe l'ambiance" tandis "qu'en Europe, les craintes concernant le variant Delta augmentent", observe Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

La Russie a annoncé subir une brusque augmentation du nombre de décès de personnes infectées par le variant Delta du coronavirus. En Europe, le climat se tend notamment avec le Royaume-Uni qui a remis en place des restrictions pour ses voyageurs. L'Espagne a également réduit l'accès aux Baléares aux touristes britanniques.

En outre, le débat sur l'inflation américaine et ses possibles répercussions en termes de politique monétaire en cours depuis le printemps continuait d'occuper les investisseurs.

Un retour au "monde d'avant" toujours attendu aux Etats-Unis

La Réserve fédérale américaine (Fed) répète vouloir attendre le retour au plein emploi avant de réduire un tant soit peu son soutien à l'économie. Par conséquent, les investisseurs surveilleront particulièrement la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, indicateur phare de la semaine.

"L'évolution des créations d'emplois, avec la réouverture des activités dans les services reste un indicateur clef pour le calendrier du +tapering+ (diminution des achats d'actifs de la banque centrale), autant que l'inflation", explique Christian Parisot, analyste chez Aurel BGC.

"Il faudra suivre l'évolution des salaires dans les industries en tension, car on pourrait voir là une dynamique qui pourrait entretenir l'inflation à un niveau bien plus élevé qu'anticipé pour bien plus longtemps qu'envisagé aujourd'hui", souligne aussi de son côté, Sebastian Paris Horvitz.

La semaine sera tapissée de statistiques concernant l'activité, notamment dans le secteur manufacturier en Chine, en zone euro et aux Etats-Unis jeudi.

"La question est toujours de savoir si la production n'est pas freinée par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et par les difficultés de recrutement", souligne M. Parisot.