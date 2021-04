Covid-19: l'imposition des salaires dans l'OCDE au plus bas depuis 2008-2009

(AOF) - La crise du Covid-19 s'est traduite par la plus forte baisse des impôts sur les salaires enregistrée depuis la crise financière mondiale de 2008-2009, indique un nouveau rapport de l'OCDE. L'organisation internationale montre en effet que le recul des revenus des ménages associé aux réformes fiscales liées à la pandémie sont à l'origine d'une baisse généralisée des impôts sur les salaires dans l'ensemble des pays membres.

Son dernier rapport "Les impôts sur les salaires" a mis en évidence une baisse sans précédent du coin fiscal - défini comme le total des impôts sur les coûts de main-d'œuvre payés par les salariés et les employeurs, diminué des prestations familiales, exprimé en pourcentage des coûts de main-d'œuvre - en 2020 dans l'ensemble dela zone OCDE.

Par exemple, l'année dernière, le coin fiscal pour un célibataire rémunéré au salaire moyen s'établissait à 34,6 %, en repli de 0,39 point par rapport à l'année précédente. Cette baisse, certes importante, est néanmoins inférieure à celles observées pendant la crise financière mondiale, soit 0,48 point en 2008, et 0,52 point en 2009.

Le recul du coin fiscal a été encore plus marqué pour les ménages avec enfants, les taux d'imposition sur cette catégorie de foyer ayant atteint de nouveaux points bas. En 2020, le coin fiscal moyen pour les couples avec enfants et un seul apporteur de revenu rémunéré au salaire moyen s'établissait à 24,4 %, en repli de 1,1 point par rapport à 2019. Il s'agit de la plus forte baisse et du plus bas niveau constatés pour ce type de foyer depuis 2000.

Le rapport montre également que la fiscalité du travail continue de varier considérablement d'un pays à l'autre de l'OCDE, le coin fiscal pour un célibataire rémunéré au salaire moyen allant de zéro en Colombie à 51,5% en Belgique.