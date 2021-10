Covid-19 : "Il faut vacciner les jeunes enfants", etime le PDG de Moderna

Stéphane Bancel estime dans un entretien au Parisien que le variant Delta "a changé la donne" en ce qui concerne la vaccination des enfants.

Le PDG de Moderna Stéphane Bancel, le 17 novembre 2020. ( Moderna / HANDOUT )

Moderna a annoncé lundi 25 octobre des résultats positifs pour son vaccin contre le Covid-19 chez les jeunes enfants , ouvrant la voie à une possible autorisation prochaine de deux vaccins pour cette tranche d'âge, avec celui de Pfizer. "Selon moi, il faut vacciner les jeunes enfants" , estime le PDG de l'entreprise de biotechnologies américaine Stéphane Bancel dans un entretien au Parisien mis en ligne mardi soir.

Selon le Français, "le variant (Delta) a changé la donne" . "On voit beaucoup plus de formes graves à cet âge. Ce n’était pas le cas l’an dernier. C’est vraiment un phénomène de l’été 2021", rappelle-t-il. "Si on regarde ce qu’il s’est passé aux États-Unis, où il y a eu beaucoup plus de cas de Delta qu’en France, presque 20 % des Américains hospitalisés étaient des enfants, ce qui n’était pas du tout le cas avec la souche originelle. De plus, un enfant contaminé va transmettre le Covid à ses grands-parents qui, s’ils n’ont pas eu leur rappel, risquent de se retrouver à l’hôpital", ajoute-t-il.

"Quand on sait que presque un milliard de doses de vaccin à ARN ont été injectées et que leur niveau de sécurité est aussi élevé, le rapport bénéfice-risque pour les mineurs et la société est nettement positif", martèle-t-il.

Un vaccin "bien toléré" par les enfants

Les essais cliniques menés par Moderna sur plus de 4.700 participants de 6 à 11 ans "démontrent une réponse immunitaire forte chez ce groupe d'enfants un mois après la seconde dose", avec des niveaux d'anticorps "robustes" détectés, a déclaré lundi l'entreprise dans un communiqué. Le vaccin présente en outre un "profil de sécurité favorable" et était "généralement bien toléré", a-t-elle ajouté. Les effets secondaires les plus courants étaient de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et une douleur au niveau de l'injection.

La dose pour les enfants a été adaptée à 50 microgrammes, contre 100 microgrammes pour les tranches d'âge plus âgées. Ce dosage de 50 microgrammes est également celui choisi pour la dose de rappel de Moderna chez les adultes, qui vient d'être autorisée aux États-Unis et par l'Agence européenne des médicaments.

Moderna mène en parallèle des essais cliniques sur les enfants plus jeunes encore, entre 6 mois et 5 ans, mais est encore en train de recruter des participants pour cette tranche d'âge.