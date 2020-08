Covid-19 : des données positives dans la recherche d'un vaccin pour OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a annoncé lundi la publication en ligne sur BioRxiv de données positives issues d'une étude préclinique et d'une étude ex vivo chez l'homme sur CoVepiT, son programme de vaccin prophylactique contre la Covid-19 basé sur la sélection et l'optimisation d'épitopes pour générer une réponse immune des lymphocytes T mémoires sentinelles dans les voies respiratoires et le poumon. Ces données soutiennent le potentiel de CoVepiT à devenir un vaccin innovant et différencié contre la Covid-19, s'est réjoui la société. Une phase clinique est prévue pour fin 2020/début 2021.

