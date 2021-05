Covid-19: chute de la Bourse de Taïwan après l'annonce de restrictions

La Bourse de Taïwan a plongé mercredi à l'ouverture de plus de 8%, les investisseurs s'inquiétant notamment des mesures prises pour juguler la récente apparition sur l'île d'un foyer de contaminations locales au Covid-19.

Le Taiex, l'un des indices d'Asie à enregistrer les meilleurs performances cette année, a chuté de 8,6% à l'ouverture.

En fin de séance, il s'est légèrement redressé pour finir en repli de 4,1%.

Les autorités taïwanaises ont été parmi les plus efficaces au monde pour contenir l'épidémie, avec seulement 1.210 cas enregistrés et 12 décès liés au Covid-19.

L'an passé, l'île a enregistré une croissance économique record de 3,1%, soit la plus forte d'Asie, et le Taiex, ainsi que le dollar local, en ont bénéficié.

Mais mardi, les autorités ont interdit les grands rassemblements après la détection d'un petit foyer épidémique en lien avec des pilotes de ligne. Cela avait entraîné une baisse à la Bourse qui a clôturé à 3,8%.

Aux craintes liés au Covid-19 s'ajoutent la récente baisse, sur le plan mondial, des valeurs du secteur des technologies, notamment aux Etats-Unis ainsi que des craintes sur l'inflation.

"La confiance des investisseurs dans le Taiex s'est effondrée en raison des inquiétudes concernant le Covid-19 après que le ministre de la Santé a laissé entendre que Taïwan pourrait relèver le niveau d'alerte pour le Covid-19", a déclaré Paul Cheng, président de MasterLink Securities Investment Advisory, à Bloomberg News.

Par ailleurs, "les investisseurs s'inquiètent pour les titres du secteur des technologies, en particulier pour le second semestre en raison de facteurs tels que la hausse des coûts de fabrication et la baisse des marges".

La Bourse de Taïwan est celle au monde qui est la plus dominée par les entreprises de haute technologie.

Une en particulier, la Taïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est leader sur ce marché. Elle représente plus de 30% de la capitalisation boursière totale de la Bourse de Taïwan.

Mercredi, ses actions ont chuté de plus de 9% à un moment, avant de se redresser fortement en fin de journée et de terminer en baisse de 2%.

Taïwan est un des principaux producteurs de semi-conducteurs au monde et ses fonderies fabriquent les puces les plus rapides et les plus petites du monde.

La demande de puces a explosé en raison de la pandémie de Covid-19, entraînant une pénurie mondiale qui affecte de nombreux secteurs, des appareils électroniques à l'automobile.