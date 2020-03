Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covestro : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 03/03/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Covestro prend près de 2% à Francfort, aidé par Berenberg qui relève son conseil de 'vente' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 34 euros, le broker notant que le titre du chimiste a reculé d'environ 14% depuis sa dégradation plus tôt cette année. 'Si le marché est clairement nerveux à propos des perspectives de dégradation, la chance que Covestro délivre une performance sous la borne basse de sa fourchette cible à un milliard d'euros d'EBITDA est minimale sans une large récession européenne', juge-t-il.

Valeurs associées COVESTRO XETRA +2.47%