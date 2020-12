Covestro : salué pour un relèvement d'objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Covestro s'adjuge plus de 4% à Francfort, entouré au lendemain d'un relèvement par le groupe de chimie de matériaux de ses objectifs d'EBITDA et de free cash-flow opérationnel (FOCF) pour 2020, du fait d'une activité meilleure que prévu au quatrième trimestre.

L'Allemand anticipe ainsi désormais un EBITDA compris entre 1440 et 1500 millions d'euros, à comparer à une estimation précédente de l'ordre de 1200 millions, et un FOCF entre 400 et 550 millions, et non plus entre zéro et 300 millions.