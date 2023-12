Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covestro : refranchit en force la résistance des 49,5E information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 17:31









(CercleFinance.com) - Covestro refranchit en force la résistance des 49,5E (testée les 26/06, 18/07, 24/08, 24/10) et s'ouvrirait ainsi -au-delà des 50,7E- le chemin d'un retracement du zénith des 53,5E du 11 septembre.





Valeurs associées COVESTRO XETRA +5.68%