Covestro: réduit ses pertes en 2023 mais reste en rouge

(CercleFinance.com) - Covestro annonce que ses ventes ont atteint 14,4 milliards d'euros en 2023, en repli de 20 % par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort à 1,1 milliard d'euros, en repli de 33,2 %.



Le groupe enregistre ainsi une perte nette de 198 ME, inférieure à la perte de 272 ME réalisée douze mois plus tôt.



Le FCF opérationnel s'établit à 232 ME, en hausse de 68,1 %.



Le Dr Markus Steilemann, président-directeur général de Covestro estime que ' 2023 a été l'une des années les plus difficiles pour l'industrie chimique depuis les dernières décennies, avec des tensions géopolitiques persistantes, une économie mondiale en difficulté et des prix de l'énergie élevés, notamment en Europe '.



Il a également pointé ' un certain nombre de problèmes structurels, notamment en Allemagne ' et indique que ' la faible demande globale pour nos secteurs de base se reflète en conséquence dans nos bénéfices '.





