Covestro: plombé par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Covestro lâche plus de 5% à Francfort, plombé par des propos de Stifel qui réaffirme son conseil 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 53 à 34 euros, dans le sillage d'une réduction significative de ses projections pour le groupe de chimie en 2023.



A 1,3 milliard d'euros, son hypothèse d'EBITDA ressort inférieure de 26% au consensus. Pointant en outre le risque de pénurie potentielle d'énergie en Europe, Stifel s'attend à ce qu'un 'flux de nouvelles négatif autour de la macro pèse sur la valorisation' à court terme.





