Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covestro : dans le vert malgré des résultats en berne Cercle Finance • 19/02/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Covestro gagne 2,3% à Francfort, malgré la publication par le chimiste, au titre de 2019, d'un résultat net en chute de 70% à 552 millions d'euros et d'un EBITDA en repli de 50% à 1,6 milliard, pour des revenus en baisse de 15,1% à 12,4 milliards. '2019 a été marqué par de nombreuses incertitudes géopolitiques et macroéconomiques. Néanmoins, la demande pour nos matériaux demeure intacte', commente le CEO Markus Steilemann, qui va proposer un dividende stable à 2,40 euros par action. Pour l'année 2020, qu'il attend toujours difficile, Covestro déclare anticiper un EBITDA compris entre un et 1,5 milliard d'euros, pour 'une croissance des volumes coeur à un pourcentage dans le bas de la plage à un chiffre'.

Valeurs associées COVESTRO XETRA +2.66%