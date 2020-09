Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covestro : dans le vert avec l'aide d'un broker Cercle Finance • 03/09/2020 à 11:37









(CercleFinance.com) - Covestro grimpe de plus de 4% à Francfort, avec le soutien d'une note favorable de Barclays qui réitère son conseil 'surpondérer' avec un objectif de cours relevé de 44 à 48 euros, faisant du chimiste allemand sa nouvelle valeur favorite ('top pick'). Le broker rehausse son EBITDA estimé pour 2021 de 11%, ce qui le place environ 20% au-dessus du consensus. 'Cela fait de Covestro le titre disposant du meilleur potentiel de révision des bénéfices de notre couverture', souligne-t-il.

Valeurs associées COVESTRO XETRA +4.79%