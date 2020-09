Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covestro : bien orienté, un broker en soutien Cercle Finance • 02/09/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - Covestro gagne plus de 3% à Francfort, sur fond d'une note de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe allemand de chimie de matériaux, avec un objectif de cours rehaussé de 37 à 44 euros. Le broker explique relever d'environ 19% en moyenne ses estimations d'EBITDA sur sa période de prévisions (à un niveau de 5% au-dessus du consensus pour 2021), estimant que le groupe 'dispose de la plus grande dynamique positive de résultats avant d'entrer en 2021'.

Valeurs associées COVESTRO XETRA +3.51%