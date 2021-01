Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covestro : bien orienté avec le soutien d'un broker Cercle Finance • 12/01/2021 à 13:20









(CercleFinance.com) - Covestro gagne près de 2% à Francfort, sur fond de propos de Barclays qui réaffirme son opinion 'surpondérer', avec un objectif de cours relevé de 53 à 64 euros dans le sillage d'une hausse de 16% de son EBITDA estimé pour 2021, à 5% au-dessus du consensus. 'La hausse des prix des polycarbonates a été l'une des principales raisons de la récente hausse des prévisions', explique le broker, dont 'l'analyse suggère que les marges ici ont structurellement augmenté et que le vent favorable cyclique récent pourrait persister'.

Valeurs associées COVESTRO XETRA +2.16%