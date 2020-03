COVEA va racheter PartnerRe à Exor pour 9 milliards de dollars

(AOF) - Covéa a approuvé un protocole d'accord avec Exor, portant sur le projet d'acquisition en numéraire de la totalité des actions ordinaires composant le capital de PartnerRe pour 9 milliards de dollars. Les actions de préférence émises par PartnerRe, cotées sur le NYSE, ne seraient pas visées. Le groupe d'assurances mutualiste français, qui rassemble GMF, MAAF et MMA financerait le prix d'acquisition intégralement sur ressources propres disponibles.

Covéa explique que cette acquisition lui permettrait de consolider sa diversification et son internationalisation, en constituant un groupe d'assurance et de réassurance européen de premier plan, appuyé d'une part, sur une position de leader en assurances de dommages et responsabilité en France et d'autre part, sur un grand réassureur global et diversifié.

Le ratio Solvabilité 2 pro forma de Covéa, selon la formule standard, s'établirait à plus de 240 %.

La transaction envisagée sera prochainement présentée aux instances représentatives du personnel compétentes. La réalisation pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020, sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Du fait de la forte complémentarité des métiers et des implantations géographiques de Covéa et de PartnerRe, Covéa n'anticipe pas d'impact sur l'emploi ni sur les relations clients, y compris sur les activités d'acceptations en réassurance de Covéa Coopérations.

