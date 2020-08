Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covéa signe un accord de coopération avec Exor dans l'investissement et la réassurance Reuters • 03/08/2020 à 18:27









PARIS, 3 août (Reuters) - Covéa et Exor EXOR.MI ont annoncé lundi la signature d'un accord-cadre de coopération qui doit aboutir à la mise en place de partenariats dans le domaine de l'investissement et de la réassurance. "Dans le cadre du partenariat d'investissement, le groupe Covéa allouera un montant total de 750 millions d'euros sur la période 2021-2023 dédiés à des activités conjointes d'investissement avec le groupe Exor", dit un communiqué publié par le groupe français d'assurance. "Par ailleurs, le groupe Covéa a conclu un accord de partenariat de réassurance avec Partner Re selon les termes duquel le groupe Covéa investira un montant total de 750 millions d'euros sur une période de cinq ans dans des véhicules d'investissement dédiés ayant pour actif sous-jacent les activités de réassurance du groupe Partner Re", indique-t-il encore. Exor, holding de la famille Agnelli, avait annoncé en février avoir ouvert des discussions exclusives avec Covéa, poids lourd en France avec Maaf, MMA et GMF, pour lui vendre potentiellement Partner Re. L'irruption de l'épidémie de coronavirus a finalement eu raison des projets de Covéa qui a annoncé au mois de mai renoncer à cette opération d'un montant estimé à 9 milliards de dollars. (Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EXOR MIL +4.18%