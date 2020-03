Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covéa se dit toujours engagé dans le projet d'achat de PartnerRe Reuters • 27/03/2020 à 14:55









PARIS, 27 mars (Reuters) - Covéa reste engagé dans le projet de rachat du réassureur PartnerRe à Exor EXOR.MI , la holding financière de la famille italienne Agnelli, annoncé au début du mois, a déclaré vendredi une porte-parole du groupe français d'assurance. Covéa a annoncé le 3 mars, peu avant l'accélération de l'épidémie de coronavirus en Europe et ses conséquences sur les marchés financiers, avoir conclu le rachat de PartnerRe à Exor pour neuf milliards de dollars (environ 7,3 milliards d'euros). Le quotidien italien Il Sole 24 Ore cite vendredi une source proche d'Exor selon laquelle l'accord sur PartnerRe a encore plus de sens aujourd'hui et qu'aucune renégociation de ses modalités n'est en cours. (Maya Nikolaeva, version française Marc Angrand)

Valeurs associées EXOR MIL +1.98%