Covéa Ruptures : Processus d'investissement et positionnement du portefeuille

Interview de Vincent Haderer, Responsable du pôle Gestion Actions Amérique et Monde, sur le processus d'investissement et l'allocation de Covéa Ruptures.

Covéa Ruptures est un fonds actions internationales investissant dans des sociétés qui contribuent ou participent à des ruptures majeures impactant les modes de production, distribution et consommation. Il est géré au sein d'un univers mondial, comptant plus de 2000 sociétés, comment faites-vous pour identifier celles qui sont en amont du changement, celles qui en bénéficient ?

Vincent Haderer :

Compte tenu de la richesse de notre univers, et pour éviter une analyse trop parcellaire fondée uniquement sur notre perception d'une entreprise qui nous semblerait participer aux ruptures, nous sommes partis d'un constat et d'un postulat fort ; pour pouvoir participer aux ruptures, une entreprise doit d'abord s'en donner les moyens. Notre premier travail consiste donc à analyser les sociétés qui, dans chaque zone et dans chaque secteur, investissent le plus. Nous sommes pleinement conscients que le niveau d'investissement n'est pas une garantie de résultats mais nous considérons que c'est une présomption de participation aux ruptures. Dans la mesure où nous cherchons autant des sociétés innovantes que des bénéficiaires naturels, notre démarche passe par une analyse des dépenses de Recherche & Développement mais également des dépenses d'investissements plus lourdes. Ainsi, une entreprise de transport qui mobilise des capitaux importants pour adapter ses centres logistiques aux nouvelles technologies fait partie de notre univers d'investissement.

Conscients du caractère limitatif d'une analyse axée uniquement sur la Recherche & Développement ou les dépenses d'investissement, nous regardons d'autres paramètres comme par exemple la croissance par acquisitions, le positionnement marketing et les dépôts de brevets afin d'identifier des sociétés qui s'adaptent grâce des stratégies innovantes et différenciantes.

Cela participe à notre recherche de sociétés agiles et visionnaires.

Les sociétés sélectionnées font ensuite l'objet d'une analyse financière approfondie, intégrant les spécificités de la gestion de Covéa Finance et ses scénarios macroéconomiques définis lors de ses Perspectives Economiques et Financières établies trois fois par an.

Comment est réalisée la sélection de titres, et quelle est l'allocation actuelle du fonds ?

Vincent Haderer :

Nous analysons la structure de ce fonds avec un regard très différent, sous 3 axes.

Le premier axe concerne les typologies d'entreprise. A fin octobre 2019, 58%* des sociétés que nous détenons sont des sociétés innovantes ou initiatrices de rupture. Mais nous détenons également 34%* de sociétés que nous considérons être des bénéficiaires naturels. A ce titre, la deuxième ligne du portefeuille est Cellnex, une valeur en hausse de plus de 50% depuis le début de l'année. Cette société exploite des tours télécoms en Europe, c'est un bénéficiaire naturel des tendances en matière d'explosion des données, mais en même temps une société qui se donne les moyens de sa croissance future en participant très activement à la consolidation du secteur via le rachat de portefeuilles de tours auprès des opérateurs télécoms historiques. En complément de participer aux ruptures, Cellnex nous donne également la possibilité de préserver le portefeuille d'un environnement globalement complexe en ayant une très large base d'actifs générant des revenus récurrents. Enfin, les valeurs qui subissent mais qui s'adaptent représentent 8%* du portefeuille. Notre exemple type est Disney qui est en train de repenser son modèle de distribution pour s'ajuster à la concurrence de Netflix. Cela passe par deux éléments majeurs ; la réappropriation de son contenu et la création d'un point de contact direct avec le client final via sa nouvelle plateforme de streaming (Disney+). Dans ce cas précis, on ne parle pas d'innovation, ni de bénéficiaire naturel, mais bien d'un acteur historique qui voit les bouleversements majeurs s'opérer dans son industrie et qui s'y adapte.

Deuxième axe d'analyse du portefeuille, la répartition en termes de mode de rupture. Nous répartissons le portefeuille en regardant les sociétés qui participent plus à des ruptures des modes de distribution, de consommation ou de production, cette dernière étant largement représentée dans ce fonds, notamment sur tous les axes autour de la modernisation des outils de production et du thème de l'analyse prédictive plutôt que préventive.



Troisième axe plus classique d'analyse, la répartition sectorielle et géographique du portefeuille, avec une forte exposition principalement orientée vers la santé, la technologie et de l'industrie.



*Au 30/10/2019