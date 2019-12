Covéa Ruptures, la philosophie du fonds

Covéa Ruptures est un fonds actions internationales investissant dans des sociétés qui contribuent ou participent à des ruptures majeures impactant les modes de production, distribution et consommation.

Covéa Ruptures a été créé le 28 novembre 2018, il fête donc cette année ses 1 an.

Quelle est notre vision des ruptures ?

Appliquées aux sociétés dans lesquelles nous investissons, les ruptures se réfèrent aux transformations brutales et profondes développées par certaines et subies par d'autres, les obligeant à adapter leurs organisations et leurs interactions avec les clients et les consommateurs.

La diffusion de ces ruptures se fait à travers trois axes : les modes de production, les modes de distribution et les modes de consommation. Les leviers de cette diffusion ne relèvent pas uniquement de l'innovation technologique mais aussi des aspirations sociales, des volontés politiques et des décisions réglementaires.

Par conséquent, nous recherchons des entreprises visionnaires, innovantes, agiles et qui s'adaptent dans tous les secteurs de l'économie. Cela implique un leadership, de la réactivité, des moyens financiers et humains. Autant d'éléments qui nous permettent d'élaborer notre univers d'investissement.