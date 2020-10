Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Couvre-feu-Le Maire opposé à des exemptions pour les cinémas et les théâtres Reuters • 16/10/2020 à 09:37









PARIS, 16 octobre (Reuters) - Bruno Le Maire s'est déclaré vendredi opposé à une exemption du couvre-feu pour les spectacles, contrairement à ce qu'a suggéré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Le gouvernement a décidé d'instaurer un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 dans huit métropoles et dans la région parisienne, à partir de samedi et pendant au moins quatre semaines, afin de contrer la "deuxième vague" épidémique liée au nouveau coronavirus. "Ce qui fait la force d'une règle, c'est sa clarté et sa simplicité. Si vous commencez à multiplier les exemptions (...) on ne va pas s'en sortir", a estimé le ministre de l'Economie su BFM TV. "Il faut en politique avoir une seule priorité. Je suis contre toute exemption sauf pour les personnels de santé, pour les urgences, (...) pour des circonstances exceptionnelles", a-t-il précisé. Dans une interview au Parisien https://bit.ly/340XDVS, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, relaie pour sa part une demande des professionnels, qui souhaitent que les spectateurs munis d'un billet de théâtre ou de cinéma puissent bénéficier le soir d'une dérogation. "Ce qu'ils voudraient, c'est plutôt de considérer que 21 heures, ce n'est pas l'heure à laquelle on doit être chez soi mais, pour ceux qui ont un ticket pour une pièce ou un film, l'heure du départ de la salle. Cela me paraît plaidable", déclare la ministre de la Culture. "Le gouvernement va examiner cette demande, sous réserve bien sûr de l'évolution de la situation sanitaire", ajoute-t-elle. (Jean-Michel Bélot édité par Nicolas Delame)

