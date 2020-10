Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Couvre-feu et élections au menu de consultations à Matignon Reuters • 21/10/2020 à 10:51









par Dominique Vidalon PARIS, 21 octobre (Reuters) - Le Premier ministre, Jean Castex, réunit ce mercredi les chefs de file des partis politiques pour faire le point sur la crise sanitaire et "aborder la question de l'organisation des prochaines échéances électorales", annonce Matignon dans un communiqué. Le chef du gouvernement s'était prononcé la semaine dernière pour la mise en place d'un groupe de travail transpartisan chargé de réfléchir à cette question. "Le gouvernement sera vigilant à ce que l'organisation des élections et de la campagne se fasse dans des conditions sanitaires exemplaires parce qu'il en va aussi (...) d'un enjeu démocratique", avait-il alors dit. Matignon précise que Jean Castex recevra à partir de 16h30 les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des groupes parlementaires et les chefs des principaux partis politiques "Cette réunion sera l'occasion d'aborder les perspectives de la réponse sanitaire, de faire un premier bilan du couvre-feu, et d'aborder la question de l'organisation des prochaines échéances électorales", ajoutent les services du Premier ministre. Des élections régionales et départementales sont prévues en mars prochain. Invité mercredi matin sur RMC et BFM TV, le président LaRem de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a souligné qu'il serait "très vraisemblablement impossible" de mener une campagne électorale "dans les mois qui viennent" du fait de la crise sanitaire. "Il me semble que la sagesse devrait conduire au report de ces élections", a-t-il ajouté. Les élections municipales du printemps dernier, marquées par des taux d'abstention record, avaient été perturbées par l'épidémie liée au nouveau coronavirus, qui avait conduit à un report du deuxième tour de scrutin. Le maintien du premier tour, le 15 mars, au lendemain de la fermeture à compter de minuit des restaurants, cafés, cinémas, discothèques et autres établissements publics et commerces non essentiels, avait suscité une controverse. (avec Henri-Pierre André et Elizabeth Pineau édité par Blandine Hénault)

