Coût des cyberattaques en France en 2022 : 2 milliards d'euros

Asterès a compilé une série d'études sur le nombre et le coût moyen des cyberattaques, complétée par une enquête auprès d'adhérents du Club des responsables d'infrastructure, de technologies et de production Informatique (CRiP).

(AOF) - Le nombre de cyberattaques réussies contre des organisations publiques et privées en France s'élève à 385 000 en 2022 pour un coût global estimé à 2 milliards d'euros, selon une évaluation statistique du cabinet Asterès publiée ce mardi. Ce total se répartit en 887 millions d'euros de coût direct (perte de productivité, hausse des coûts de production), 888 millions d'euros de rançons et 7 millions d'euros d'heures de travail perdues.

