Cours de l'or: "On a débloqué un niveau" (J-F Faure, AuCoffre)

(AOF) - "Tout est possible" pour le cours de l’or, après qu’un nouveau plus haut historique a été atteint jeudi dernier au-dessus de 2 200 dollars. C’est ce qu’affirme Jean-François Faure, fondateur et président du groupe AuCoffre, plateforme de vente-achat de métaux précieux, dans un entretien accordé à AOF avec Raphaël Fleuri, PDG de Vera Conseil, spécialiste de la diversification patrimoniale sur "actifs tangibles".

Quelle est la situation actuelle du marché de l'or ?

Raphaël Fleuri : Il y a trois éléments qui entrent en ligne de compte. La lame de fond, c'est que les marchés restent porteurs, pour la bijouterie notamment dans les pays asiatiques, avec aussi des achats des banques centrales en Chine, Turque et Russie, qui n'ont jamais autant acheté d'or.

Le contexte géopolitique instable est un autre facteur, avec notamment l'Ukraine et le Moyen-Orient, et les attaques des Houthis en Mer Rouge ainsi que les tensions à Taïwan. Le troisième facteur, c'est l'anticipation de la baisse des taux, le resserrement monétaire et la dépréciation du dollar.

Jean-François Faure : La majorité des transactions les plus importantes ont lieu sur les marchés financiers, où les principaux intervenants sont des robots de trading programmés en fonction des niveaux de résistance. Ils représentent jusqu'à 90% des participants. Aujourd'hui, on est ancré au-dessus des 1900 euros et potentiellement tout devient possible, l'ancienne résistance devient un support, et on peut plus facilement franchir le seuil supérieur, on a débloqué un niveau comme on dit dans les jeux vidéo.

Si des inquiétudes apparaissent sur la dette américaine, cela affecte la valeur du dollar de manière potentielle, voire réelle, et booste celle de l'or.

Quel est l'impact de la hausse des actions sur le cours de l'or ?

Jean-François Faure : Les robots tradeurs sont programmés pour acheter de l'or pour se couvrir quand ils sont dans des zones d'accumulation d'actions potentiellement à risque. C'est un peu contre intuitif pour les tradeurs du dimanche, mais c'est d'une logique implacable : l'atteinte de niveaux très élevés à la Bourse justifie de diversifier avec de l'or parce qu'on n'est pas à l'abri d'une consolidation, pour ne pas perdre 5% on vendra de l'or qui aura pris 10%.

Quelles sont vos perspectives pour 2024 ?

Raphaël Fleuri : Il est difficile d'une manière générale d'anticiper l'évolution du cours de l'or car le cours de l'or n'est pas une entreprise, il n'est pas lié à une clientèle, régulière mais à des éléments exogènes. C'est comme pour votre assurance habitation, vous ne savez pas si cette année votre maison sera cambriolée ou inondée. L'or c'est l'assureur de votre patrimoine, et il vous dira combien il coute en fonction du danger que vous courrez.

Il y a cependant un consensus des analystes sur une hausse de l'or à moyen terme. La forte augmentation des achats des banques centrales a fixé le cours à un niveau élevé. Qui plus est les perspectives géopolitiques ne sont pas bonnes. Enfin, la baisse réelle des taux devrait conforter les cours.

Quelle est la situation de l'extraction d'or ?

Raphaël Fleuri: La matière se raréfie et l'extraction d'or est en perte de vitesse. Les compagnies minières aurifères ont tendance à connaître des vagues de regroupements. Il faut souligner que les mines sont sensibles au prix, comme dans le cas du pétrole. Les coûts de production et d'exploitation sont élevés. Une hausse du cours permet par ricochet de mieux couvrir ces coûts.

Jean-François Faure : Je connais des mineurs indépendants en Colombie qui me disent que si le cours n'est pas assez élevé, ils fermeront pour aller gérer des Airbnb dans la vallée.

Comment comparer le cours de l'or avec celui des cryptoactifs ?

Jean-François Faure : Il n'y a que peu de rapport. Le cours de l'or n'est influencé que par des facteurs externes, si l'on fait exception de ce qu'on a dit sur les mines, et qui reste marginal. Le cours des cryptoactifs n'est en revanche influencé que par les cryptos elles-mêmes. La tendance haussière des cryptos n'a donc aucun lien avec les taux d'intérêts ni avec l'or et inversement.

Pouvez-vous présenter votre activité ?

Jean-François Faure: Aucoffre.com est une plateforme d'achat vente de métaux précieux en ligne entre particuliers, qui représentent 90% de notre clientèle contre 10% d'entreprises ou associations. Ces dernières nous sollicitent dans une optique de sécurisation d'une partie de leur trésorerie. 100% des actifs sont stockés au sein d'infrastructures de haute sécurité.

Raphaël Fleuri : Vera Conseil est une société de conseil en investissement (profession réglementée) spécialisée dans la proposition de solutions de diversification patrimoniale sur actifs tangibles.

Propos recueillis par Matthieu Richard-Molard