Coupe de France: Lyon et Paris aux aguets, la Saint-Pierroise au taquet

L'entraîneur de Lyon, Rudi Garcia, lors du 32e de finale de la Coupe de France à Bourg-en-Bresse, le 4 janvier 2020 ( AFP / ROMAIN LAFABREGUE )

Après le Pau de départ anticipé pour Bordeaux, jeudi en 16es de finale de la Coupe de France dans le Béarn (défaite 3-2 a.p.), les grands de Ligue 1 sont avertis: gare aux mauvaises surprises ce week-end!

Le tenant du titre rennais, en déplacement dimanche à l'Athlético Marseille (N3), est de prime abord mieux loti que Lyon et le Paris SG, qui s'aventureront samedi à Nantes et dimanche à Lorient.

Mais la présence des Réunionnais de la JS Saint-Pierroise en seizièmes de finale en atteste: les ogres doivent se méfier des petits poucets, sous peine de boire la Coupe jusqu'à la lie.

- Beau soir à la Beaujoire -

L'affiche de ce week-end de Coupe de France oppose Nantes, fringant 4e de Ligue 1, à l'Olympique lyonnais, 7e.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Lyon frise la surchauffe puisqu'il devra affronter Lille en demi-finale de la Coupe de la Ligue dès mardi, trois jours après son escapade nantaise.

"Etonné" par la programmation serrée des matches, l'entraîneur rhodanien Rudi Garcia a pourtant promis que son équipe, privée des arrières Léo Dubois et Youssouf Koné, blessés, jouerait "pour (se) qualifier".

Côté canari, le moral est au beau fixe puisque Nantes s'est replacé au pied du podium de Ligue 1 en décrochant dimanche sa première victoire depuis 2000 à Saint-Etienne.

- 16es à la plage pour les finalistes de 2019 -

Rendez-vous au bord de la Méditerranée pour le vainqueur sortant, Rennes, qui défiera dimanche l'Athlético Marseille à Fos-sur-Mer.

Face au club de National 3 (5e division), les Rouge et Noir auront à cœur de prendre leur revanche sur la cité phocéenne, neuf jours après la victoire de l'OM chez les Rennais en L1.

Le PSG, battu par Rennes en finale de la dernière Coupe de France, ira lui sur la côte atlantique pour affronter un autre club breton, Lorient.

En tête de la Ligue 2, les Merlus voudront s'offrir le scalp d'un nouveau club de Ligue 1, après avoir sorti Brest au tour précédent.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a déjà mis en garde ses joueurs. "Je veux que nous soyons la meilleure équipe dans chaque match", a averti l'Allemand.

- La Saint-Pierroise pour l'histoire -

A chaque tour son record: premier club réunionnais à atteindre les seizièmes de finale de la Coupe de France après sa victoire 2-1 contre Niort (L2), la Saint-Pierroise peut devenir la seule formation ultramarine à s'être hissée en huitièmes.

Pour cela, les Cigognes, qui jouent en Régional 1 (soit la sixième division), devront s'imposer sur le terrain d'Epinal (N2).

Reste à digérer le déplacement vers la métropole, auquel tous les clubs ultramarins sont contraints lors de leurs matches de Coupe de France, ainsi que la pression médiatique grandissante.

Des duels a priori plus équilibrés se profilent samedi pour Prix-les-Mézières et Limonest, tous deux actifs en National 3, et dimanche pour Dijon et Nîmes, pensionnaires de l'élite.

Programme des seizièmes de finale de la Coupe de France (si la rencontre a lieu dans un autre stade que celui du club visité, le lieu est mentionné):

Samedi 18 janvier

(13h00) Epinal (N2) - JS Saint-Pierroise (R1)

Nice (L1) - Red Star (N1)

Prix les Mézières (N3) - Limonest (N3), à Charleville-Mézières

(15h00) Gonfreville (N3) - Lille (L1), au Havre

Belfort (N2) - Nancy (L2)

(18h00) Paris FC (L2) - St Etienne (L1)

Angoulême (N2) - Strasbourg (L1)

(20h55) Nantes (L1) - Lyon (L1)

Dimanche 19 janvier

(17h15) Rouen (N2) - Angers (L1)

Athletico Marseille (N3) - Rennes (L1), à Fos-sur-Mer

Montpellier (L1) - Caen (L2)

Dijon (L1) - Nîmes (L1)

(20h55) Lorient (L2) - PSG (L1)

Lundi 20 janvier

(20h55) St Pryvé St Hilaire (N2) - Monaco (L1), à Orléans

dga/jta/sg