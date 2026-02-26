Coupang manque ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, pénalisé par les retombées de la violation de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats et le contexte)

Le géant du commerce électronique Coupang Inc &CPNG.N> a annoncé jeudi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes, pénalisé par les retombées d'une violation de données.

Le chiffre d'affaires pour la période octobre-décembre s'est élevé à 8,8 milliards de dollars, contre une prévision de 8,9 milliards de dollars de LSEG SmartEstimate, qui est pondérée par les analystes qui sont plus régulièrement précis.

Les actions de Coupang ont baissé de 3,7 % après la séance.

Coupang Korea, qui génère plus de 90 % du chiffre d'affaires total du groupe, a été confronté à une réaction négative du public après la divulgation, en novembre, d'une violation massive de données concernant quelque 34 millions de clients.

L'entreprise a déclaré que la violation avait exposé les noms, numéros de téléphone et adresses de livraison des utilisateurs , mais pas les détails de paiement ni les identifiants de connexion.

Selon Coupang, "l'incident de données devrait avoir eu un impact négatif sur les taux de croissance du chiffre d'affaires, les clients actifs et les adhésions WOW au quatrième trimestre 2025, ainsi que sur la rentabilité, à partir de décembre."

"Les résultats récents indiquent que les impacts sur les taux de croissance se sont ensuite stabilisés et commencent à se rétablir au 1er trimestre 2026", a ajouté la société.