Coupang confirme la fuite des données personnelles de 165 000 utilisateurs sud-coréens supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe principal et à la réponse de Coupang dans les paragraphes 3 à 5)

La société sud-coréenne de commerce électronique Coupang a confirmé jeudi que les données personnelles de 165 000 utilisateurs supplémentaires avaient été divulguées, alors qu'une enquête menée par le gouvernement se poursuit sur une importante violation de données annoncée en novembre dernier.

Coupang fait l'objet d'une enquête gouvernementale à la suite de la fuite de données personnelles qui a affecté plus de 33 millions de clients l'année dernière .

Jeudi, Coupang a déclaré dans un communiqué avoir identifié la nouvelle fuite, qui concernait les coordonnées de clients, y compris les noms, les numéros de téléphone et les adresses.

Cependant, aucun détail de paiement, aucune information de connexion, aucun mot de passe d'entrée partagé, aucun courriel ou historique de commande n'a été exposé, a précisé l'entreprise.

L'entreprise a indiqué qu'elle avait informé les utilisateurs concernés, conformément aux recommandations du gouvernement. Les cas nouvellement identifiés ne constituent pas un nouvel incident, mais font partie de la violation divulguée pour la première fois en novembre.