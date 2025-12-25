Coupang affirme que toutes les informations sur les clients ayant fait l'objet d'une fuite ont été supprimées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur en ligne Coupang a déclaré que toutes les informations sur les clients de la société sud-coréenne ayant fait l'objet d'une fuite ont été supprimées par le suspect, selon un communiqué envoyé par courrier électronique jeudi.

La société a déclaré qu'un ancien employé avait téléchargé les informations personnelles d'environ 3 000 des 33 millions de clients de Coupang, que la personne a supprimées sans les transférer à une tierce partie.