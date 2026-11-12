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Coup dur pour Google : un conseiller de la Cour de justice de l'UE se prononce en faveur d'une amende pour pratiques anticoncurrentielles de 1,7 milliard de dollars
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 10:22

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Google GOOGL.O a essuyé un revers jeudi, lorsqu’un conseiller de la plus haute juridiction européenne a critiqué la décision d’une juridiction inférieure d’annuler une amende de 1,49 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) infligée au géant américain de la technologie il y a sept ans pour des pratiques anticoncurrentielles liées à la publicité en ligne.

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté en 2024 la décision de l'UE, ce qui a conduit la Commission à former un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne, siégeant à Luxembourg.

(1 dollar = 0,9027 euro)

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